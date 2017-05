La Justicia ordenó que un jubilado no pague Ganancias

El gobierno nacional ahora tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, el máximo tribunal deberá expedirse y convalidar o no la decisión, lo que podría provocar una avalancha de presentaciones en el mismo sentido que incluyan a beneficiarios del programa oficial de Reparación Histórica.

Semino agregó que a pesar del fallo judicial los jubilados no podrán solicitar un efecto retroactivo para recuperar lo que el Estado nacional les quitó. "Es una decisión que tiene que ser tomada como antecedente en otras situaciones similares. Tiene efectos a futuro", remarcó.

Un fallo judicial de segunda instancia del fuero de la Seguridad Social declaró inconstitucional que las jubilaciones estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias. Los jueces dictaminaron que no es una renta ni una ganancia, sino un ingreso financiado por los aportes hechos por el contribuyente durante su etapa laboral activa.

