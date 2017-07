La Tota Santillán intentó escaparse de la clínica psiquiátrica

Daniel Tota Santillán intentó escaparse de la clínica psiquiátrica en la que se encuentra internado desde el 8 de julio pasado luego de haber sido arrestado acusado de robo.

El conductor pidió una interconsulta a su obra social para que le realizaran una placa por un dolor intercostal.

Según se informó en el programa Pamela a la tarde (América TV), desde la clínica psiquiátrica habilitaron el traslado pero el conductor desapareció tras haberse realizado el estudio.

Su abogado, Roberto Casorla, informó que luego de la fuga, el conductor fue hallado y sedado.

La Tota escribió en una carta para explicar la situación: "Estoy acá en contra de mi voluntad. Le pedí a mi psiquiatra que por favor llame a mí otro psiquiatra de la obra social y no quiso. El psiquiatra me dijo que me quedaba tranquilo la iba a pasar muy mal. Me vive psicopateando y prohibiendo que vea las noticias si no tomo las pastillas que me inyectan".