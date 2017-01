¿La catarata tiene tratamiento?

Nunca se presenta abruptamente; lo hace lentamente; siempre recurrimos al mismo ejemplo, es como ver a través de un vidrio esmerilado o un vidrio sucio. Cuando es incipiente el paciente casi no lo nota; pero a medida que pasa el tiempo va comenzando a acostumbrarse a una visión turbia. Como los dos ojos se van opacando a la vez, quien padece de cataratas no logra diferenciar, todavía, una buena de una mala visión. Cuando el paciente es operado de un ojo, alcanzan a ver la diferencia y la pérdida de nitidez de la visión.

