La celíaquía sin tratamiento podrían implicar un mayor riesgo cardiovascular

"La relevancia clínica del trabajo radica en que pacientes con enfermedad celíaca que presenten factores de riesgo de enfermedad cardiovascular evaluados al diagnóstico, y que no logran normalizarlos luego de una estricta dieta libre de gluten, entrarían en otros esquemas de tratamientos más específicos", puntualizó Boero. Y agregó que, como en todo estudio de investigación, "siempre es bueno ampliar la muestra" para verificar que los resultados observados no sean producto del azar.

Los resultados fueron inquietantes. Con relación a los controles sanos, los pacientes celiacos presentaron una relación entre dos proteínas (apolipoproteína B y AI) que indica mayor riesgo cardiovascular. En cambio, tuvieron niveles más bajos de colesterol de apolipoproteína A1 y colesterol HDL (o "bueno"), que se consideran protectores frente a la enfermedad ateroesclerótica. Asimismo, mostraron un incremento de las concentraciones de un marcador de inflamación, la proteína C reactiva ultrasensible (PCRus), que sugiere una mayor propensión a infartos o ataques cerebrales.

Tal como revela la revista "World Journal of Cardiology", los investigadores argentinos estudiaron 20 pacientes adultos con diagnóstico reciente de enfermedad celíaca sin tratamiento y 20 participantes sin la enfermedad que actuaron como control. El promedio de edad fue cercano a los 50 años y el índice de masa corporal, similar en ambos grupos. A todos les tomaron muestras de sangre para el análisis.

Ahora, un estudio de investigadores de la UBA sugiere que el riesgo cardiovascular podría sumarse a la lista entre quienes no siguen una dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno (TACC), según neomundo .

