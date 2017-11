La "cheta de Nordelta", ¿es monotributista y tiene cuentas offshore?

El último martes se viralizó en las redes el audio de una mujer que se queja indignada con su agente inmobiliaria porque sus vecinos tomaban mate al alcance de la vista de su departamento de lujo situado en Nordelta, partido de Tigre. La mujer al teléfono es una cirujana cuya clínica está en emplazada en el barrio de Palermo.

Más tarde, trascendió que la profesional sería monotributista y que tendría cuentas fuera del país.

"Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral", comienza el registro sonoro. Y sigue: "La gente no se ve mala, se buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos".

"A mí no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa", continua la mujer.



Con el correr de las horas, la mujer, de 53 años, fue identificada como Cinthia Solange Dhers.

Tamañas declaraciones despertaron la creatividad en Twitter con sendos posteos que ubicaron a los “códigos estéticos y visuale”s de la profesional entre lo más comentado de la red. En uno de los tantos posteos, usuarios señalaron que la médica sería monotributista y contaría con cuentas offshore. Cinthia Dhers es la dra. de Nordelta que dice estar ética y moralmente en la línea del gobierno actual. Desprecia, lo popular, está procesada, y tiene la plata afuera. pic.twitter.com/k8B2KxawRv — Bostero Opositor (@juanchin1986) 7 de noviembre de 2017

