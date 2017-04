La comida salada aumenta el hambre y disminuye la sed

Durante los periodos con consumo alto, las personas orinaron más, pero se comprobó que no es porque bebieran más agua; sino que la sal activó en los riñones un mecanismo para conservar líquidos, desechando el sodio por medio de la orina.

El estudio fue publicado en The Journal of Clinical Investigation, y según cuenta el portal dpnoticias , revela que aquellos que comen mucha sal, retienen más líquidos en el cuerpo y por lo tanto, consumen menos agua. Realizado por Investigadores del Centro de Medicina Molecular Max Delbrück, el Centro Aeroespacial Alemán, y la Universidad de Vanderbit, el estudio analizó a dos grupos de 10 voluntarios a una dieta con una variación de sal importante a lo largo de unas semanas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo