La defensa del joven que chocó y mató apunta a la responsabilidad de la víctima

Antes del inicio de la audiencia imputativa contra el joven de 21 años que chocó y mató a un hombre en San Martín y Garibaldi, en la zona sur de Rosario, la defensa de Gastón Abraham D. pidió que la Justicia no se maneje por el “linchamiento mediático” y deslizó que también pudo haber responsabilidad de la víctima fatal en el siniestro vial.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el abogado José Luis Abichain Zuain, si bien dijo que prefería ser “prudente” porque no había podido acceder aún al expediente, reclamó que su defendido no se convierta en un “chivo expiatorio” de la crisis de tránsito de la ciudad y apuntó a “condiciones objetivas” durante el siniestro, como que los semáforos estaban intermitentes y en esa esquina en particular no hay una.

Entonces, puso el foco también en la víctima al advertir que en la esquina cuestión sí hay un cartel de “Pare”, que es equiparable a un semáforo en rojo, y que aún así estaba cruzando San Martín cuando se produjo el impacto.

“Me constituí en el lugar y hemos podido visualizar dificultades por la deficiente señalización. Hay un paredón grande que impide ver la circulación vehicular por calle San Martín”, agregó.

Pero además, puso en duda que Gastón Abraham D. circulara a gran velocidad, a pesar de que él mismo se ufanaba de hacerlo habitualmente en sus redes sociales.

En ese marco, sostuvo que aún si su defendido hubiera circulado a velocidad reglamentaria el hecho “hubiera sido tremendamente grave”.