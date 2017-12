La desafortunada declaración de Brian Sarmiento sobre Tessandori

Brian Sarmiento cuestionó una supuesta postura a favor de Rosario Central en la prensa rosarina. Lo hizo en declaraciones a una radio de Buenos Aires, un día antes del famoso banderazo rojinegro. En ese marco, mencionó al periodista de El Tres, Miguel Tessandori, contra quien usó un tono descalificante. Una vez más, el jugador “habla” más fuera que dentro de la cancha.



Las declaraciones del volante leproso a un programa radial partidario que se emite en Buenos Aires, fueron reproducidas en “Última jugada” (LT3). La semana pasada, días antes del clásico rosarino, Sarmiento se quejó de las repercusiones de sus dichos en los medios de comunicación locales: “Habla Sarmiento y se dice que llama a la violencia. Si Brian dice algo de los otros es violento si los otros pelotudos dicen algo antes del clásico es folclore”, señaló.



“A mí me da bronca y como tengo a la prensa de Buenos Aires a mi favor porque voy a los medios y hablo bien, les jode acá”, manifestó. En ese punto, uno de los entrevistadores le consultó por Miguel Tessandori, a quien le achacó ser muy crítico con el jugador. La respuesta es, al menos, intimidante: “Ese boludo saca mano siempre, ya lo voy a cruzar”, lanzó. “No soy agresivo, quizás no tenga los huevos para decir lo que dice en el micrófono cuando me tenga enfrente”, siguió.



“Les jode la gente exitosa y a mí más me tiran mierda, más grande me hacen. Por eso tengo ganas de ir allá”, redobló en una actitud desafiante y a la vez cuestionable, teniendo en cuenta el nivel de influencia e injerencia social del que goza. Luego, aseguró que dejó de hablar con los medios rosarinos porque “vi mala fe” y confió: “Ahora se quieren matar, por culpa de los boludos no tienen notas mías que venden”.



También declaró que, de ganar el clásico, iba a "pelar el alfajor en Pellegrini y Oroño", y finalmente, cuando le consultaron por su continuidad en el club del Parque, expresó que después de enfrentar a Central iba a tomar una decisión.