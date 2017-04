"La dirigencia tiene que ser más humilde, nadie tiene la receta”

Martín confió que le diría a la dirigencia que “tiene que ser más humilde. No es fácil, nadie tiene la receta mágica, hay que llegar a acuerdos y consensos, encontrar caminos para poder transitarlos”, agregó.

“Así no avanzamos, dejamos de lado las necesidades de la gente y sólo se discute en función de quién va a ganar, quién tiene la razón”, sostuvo a modo de panorama sobre la actualidad.

En el marco de la celebración del viernes santo, el arzobispo de Rosario brindó un mensaje a la audiencia de A Diario (Radio 2) y no sólo se refirió a cuestiones de fe sino que se expresó en relación a cómo ve la sociedad y su dirigencia. Pidió unión y un camino común.

