La emoción de una abuela al recibir la primera muñeca de su vida

La reacción de la anciana revolucionó las redes y miles de personas de personas retuitearon el video. Hasta el momento las imágenes fueron compartidas por más de 12 mil usuarios y recibió más de 24 mil "me gusta".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo