La lepra, una enfermedad milenaria: ¿hay en Rosario?

Porque es una enfermedad milenaria. Hay registros de ella en el Levítico, libro de la biblia. Habla de la lepra de los humanos que iban con una campanita anunciándose y los demás les iban abriendo paso. Más, a partir de los cruzados que regresaban enfermos desde Oriente, surge la República de Malta ya que era allí que los dejaban aislados para no contagiar a la población del continente.

Primero se sorprenden; cuando les hacemos el diagnóstico, su primera reacción es la sorpresa. , Aún entre la comunidad médica se piensa, erróneamente, que la enfermedad no existe.

No se sabe. Se los ha llegado a relacionar con los corredores acuáticos; a lo largo de los grandes ríos estaban los grandes conglomerados de enfermos. Tal vez se trate de una distribución caprichosa.

No. En nuestro medio la mayor concentración de pacientes está en La Florida, del lado del río; que no es, precisamente, una zona "pobre".

Sí. Lo que ocurría es que no había medicación adecuada por lo que se les hacía a los pacientes un aislamiento físico. Ahora, lo que hacemos es un aislamiento químico con medicación. Hoy la lepra se cura porque se destruye el bacilo con la medicación.

Hay formas clínicas que se contagian y otras que no.

Primero se la sospecha, ya que de lo contrario no se la puede diagnosticar. Aparecen manchas en la piel con alteración de la sensibilidad en esas lesiones siendo esto lo más característico.

