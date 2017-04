La misma piedra: otro asalto en la autopista Rosario-Córdoba

La víctima es un matrimonio compuesto por Damián P., de 42 años y su esposa de 40 años quienes anoche, a las 22.15, accedían a la ciudad en su Chevrolet Corsa. A la altura de calle Ezeiza, a metros del puente de Wilde, impactaron contra una piedra que estaba en el pavimento, tuvieron que frenar y en ese momento, aparecieron dos delincuentes armados. Tras amenazarlos de muerte, les robaron las billeteras y la cartera de la mujer con unos 2 mil pesos. Afortunadamente, no resultaron lesionados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo