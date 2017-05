La piel de ranas podría ser un arma contra el Alzheimer

Asimismo, los ensayos in vitro demostraron que las nuevas moléculas no eran tóxicas. “Ahora estamos realizando más ensayos a fin de profundizar los estudios de estas moléculas como agentes terapéuticos para la enfermedad de Alzheimer, con la expectativa de poder aportar conocimientos que puedan en el futuro mejorar la calidad de vida de los pacientes”, indicó Siano.

Ahora, tal como describe la revista “Journal of Peptide Science”, los investigadores usaron herramientas computacionales para diseñar y sintetizar cuatro nuevas moléculas análogas a P1-Hp-1971. “Demostramos que son dos veces más eficaces en la inhibición de esas enzimas”, informó a la Agencia CyTA-Leloir el primer autor del trabajo, el doctor Álvaro Siano, del Laboratorio de Péptidos Bioactivos liderado por la doctora Georgina Tonarelli en el Departamento de Química Orgánica de FBCB de la UNL.

Moléculas aisladas de una rana del Litoral podrían inspirar nuevos y más efectivos fármacos para tratar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Eso sostienen investigadores de las universidades nacionales del Litoral (UNL) y de San Luis (UNSL), quienes probaron la eficacia in vitro de cuatro moléculas que recrean la acción de un péptido extraído de la piel de la llamada “ranita del zorzal” o Hypsiboas pullchelus, según publicó agenciacyta .

