“La reforma debe ser decidida por los santafesinos, no por los dirigentes”

El senador nacional y flamante vicepresidente del Senado Omar Perotti se refirió al reiterado pedido del gobernador Miguel Lifschitz de reformar la Constitución provincial. Aseguró que el mandatario, que este jueves insistió con un tuit en modificar la Carta Magna, perdió una gran oportunidad el año pasado cuando se celebraron las elecciones de medio mandato. Para el legislador nacional, la reforma debe ser sometida al voto popular.

“Creo que la necesidad de reformar una constitución de alto valor como la de Santa Fe debe ser decidido por los santafesinos, no por los dirigentes”, opinó Perotti en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2. En tal sentido, el ex intendente de Rafaela propuso sumar una boleta en los comicios del 2019 y consultar a los ciudadano si están de acuerdo o no con tocar la Carta Magna. Hasta aquí no hay consenso político, sobre todo respecto de la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador.

“No hay que tenerle miedo al pueblo”, dijo Perotti y señaló que el gobierno “dejó pasar una oportunidad” al no sumar la consulta popular en las últimas elecciones.

Por otro lado, consultado sobre la apertura de sesiones del Congreso y el mensaje del presidente Mauricio Macri, el senador opinó que “la marcha de la economía deberían ser distinta”.

“El mundo está muy diferente a como lo interpretan los funcionarios nacionales”, observó.