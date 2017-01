La respuesta de Juana Viale a las críticas por sus lolas

De acuerdo a lo que informa ElTreceTV.com.ar, luego de las decenas de comentarios que recibió por una foto que compartió en Instagram, la actriz respondió con un mensaje muy especial. Resulta que en la imagen que compartió en bikini se le sumaron varias referencias al hecho de que no tengan demasiado busto o bien, que no se haya operado. Algunos hasta le recomendaban que usara el Photoshop para agrandarse el tamaño del escote.

Juana Viale no tiene muchas vueltas. La hermosa modelo publicó una fotografía en bikini y algunos comentarios criticaron sus lolas. La respuesta fue rápida, a ttavés de otra imagen para quienes se expresaron al respecto.

