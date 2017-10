Lanata: "El dolor no transforma a los Maldonado en jueces”

A poco más de una semana del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, el joven que estuvo desaparecido casi tres meses tras participar de un manifestación mapuche en Chubut, este domingo el periodista Jorge Lanata hizo una dura editorial contra los que “usan” el cadáver del artesano. Advirtió contra la posición de la familia Maldonado –que responsabiliza a Gendarmería por lo sucedido– y dijo que Jones Huala es “un tontito”.

Lanata abrió este domingo su programa, Periodismo para todos (El Tres), con el caso Maldonado. Sostuvo que fue "una historia rara desde que empezó" y cuestionó a quienes "repiten el relato cuando la realidad va por otro lado".

“Hay mucha gente que por muchos años usó los cadáveres de los demás para hacer política", llamó la atención.

"Por lo que se sabe hasta ahora, es mil veces más lógico decir que se ahogó que decir que tuvo una desaparición forzada porque la única prueba científica, concreta sobre el cuerpo que hay es que no tenía golpe y que se ahogó (...) Se dice lo contrario por ratificar el relato sean cuales sean las pruebas", lanzó y añadió: "El dolor no transforma a Sergio Maldonado en perito, el dolor no transforma a los Maldonado en jueces, ni en abogados ni en investigadores por eso existe la Justicia y tomar sus opiniones como palabra santa es un error".

Además, apuntó: "El dolor no transforma a los Maldonado en jueces".

Finalmente, en referencia a Jones Huala, el periodista atacó: "Es el freak que yo fui a entrevistar, un taradito, un tontito... Ya era una discusión más antropológica que periodística, yo pensaba ¿cómo esto es un ser humano? mientras hablaba con el tipo".