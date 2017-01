Lanzan una app para "cazar mosquitos"

Por caso, el Aedes aegypti suele aparecer en recipientes ubicados en centros de manzana de muy difícil acceso. “Sin la colaboración de la comunidad no podríamos acceder a esa información, dado que los operarios de los organismos de control de vectores no pueden ingresar a los fondos de las viviendas”, apuntó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo