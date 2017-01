Lanzaron créditos para los 29 centros comerciales a cielo abierto

Por su parte, el secretario de Producción de la provincia de Santa Fe, Juan Pablo Diab, destacó la importancia de la iniciativa, al sostener que “la actividad del comercio es la que lidera no sólo en Rosario y en la provincia, sino en todo el país, porque es la actividad que mayor empleo otorga y garantiza además el desarrollo de las ciudades y de la vida urbana”.

“Tenemos 29 centros comerciales a cielo abierto, lo que significa una ciudad multicéntrica. La iniciativa también es para darle vida a cada barrio, y allí generar empleo y mejorar la calidad de vida”, subrayó la intendenta frente a los representantes de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las autoridades de la entidad financiera local.

