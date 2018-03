Las críticas de la oposición al discurso de Macri

Después de que el presidente Mauricio Macri inaugurara el año legislativo en el Congreso, referentes de la oposición criticaron su discurso y la situación económica que atraviesa el país. "La ausencia más importante fue la realidad en el discurso", opinó el diputado Axel Kiciloff al ser consultado sobre el faltazo de Cristina Fernández de Kirchner a la Asamblea Legislativa. El ex jefe de Estado Eduardo Duhalde señaló que "la gente está enojada" con el gobierno y que existe "una idea de que quien gana puede hacer lo que quiere" al mando del Ejecutivo.

El ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof al ser consultado sobre la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso respondió: "La ausencia fue la realidad en el discurso del presidente. Habló de un mundo ficticio. Nos prometió un futuro mejor y del presente nunca habla, ya pasaron tres años (de gestión). Dijo que hay un crecimiento invisible. Invisibles son los despidos. Quiere que la agenda esté divorciada de la realidad".

El ex presidente Eduardo Duhalde subrayó que es necesario en este presente un "diálogo con todos los sectores" y añadió que por la situación económica "la gente está enojada". "Hay una idea de que quien gana puede hacer lo que quiere. Yo creo en los gobiernos de todos", enfatizó.

El integrante del Movimiento Nacional Alfonsinista y diputado de Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, sostuvo que el mandatario "es un fabulador". "Miente descaradamente sobre el estado de la Nación. Se equivoca en hacer un diagnóstico tan alejado de la realidad que vive la sociedad porque su credibilidad seguirá cayendo en picada", afirmó.

Por su parte, la legisladora del Frente Renovador Graciela Camaño ironizó sobre un "crecimiento invisible" que expresó Macri en su discurso. "Es tan invisible que nadie lo ve. Sólo los amigos de él", comentó.

"Una vez Carlos Menem se equivocó de discurso. Hoy Macri se equivocó de país. No describe el que vemos en la calle. Si no hay buen diagnóstico no hay solución", disparó.

En tanto, el diputado nacional del Frente Progresista Luis Contigiani comparó al mandatario con el ex presidente Menem. "Lo peor ya pasó, pero vamos bien. Una afrenta a millones de argentinos que no llegan a fin de mes", criticó.

El legislador del Frente de Izquierda Nicolás del Caño expresó que el jefe de Estado no mencionó "que todas las empresas que se están beneficiando con la obra pública son las mismas que las de la era kirchnerista. ¿Casualidad?", publicó en su cuenta de Twitter.