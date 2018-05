Las elecciones presidenciales en Venezuela, con horario extendido

El cierre de las elecciones presidenciales de Venezuela se retrasó hoy más de una hora, en medio de crecientes rumores sobre una participación históricamente baja, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informara oficialmente la razón o el nuevo horario de cierre.

La cadena de noticias Telesur, con sede en Caracas, informó que algunos centros de votación alrededor del país cerraron, pero el ente encargado, el CNE no anunció el final formal de los comicios presidenciales, como es la regla.

La titular del CNE de Venezuela, Tibisay Lucena, habló por última vez a la tarde, tras emitir su voto, afirmó que las elecciones se estaban realizando con total normalidad y que las irregularidades denunciadas por la oposición son menores a las de otros comicios.

"Hemos recibido denuncias de distinta naturaleza, nada en comparación con otros procesos electorales, mas bien nuestra evaluación es que ha discurrido con gran tranquilidad todas y cada unas de las denuncias que hemos recibido las hemos ido atendiendo", aseguró la rectora principal del CNE.

Desde muy temprano

Las elecciones presidenciales en Venezuela dieron inicio en la mañana de este domingo a las 6 hora local (las 7 en Argentina) con la apertura de los más de 14 mil centros de votación. Poco más de 20 millones de venezolanos están habilitados para sufragar.

Los comicios en los que aparece como segura la victoria del actual mandatario Nicolás Maduro están atravesados por la incertidumbre acerca de cuántos votos reunirá el líder chavista para legitimar su reelección y cuál será el nivel de abstención al que llamó la mayoría de los partidos de la oposición por considerar que el proceso electoral es fraudulento.

En estas elecciones que fueron rechazadas por gran parte de la comunidad internacional, Maduro confrontará con tres rivales de fuerzas menores que evaluaron que no convenía dejarle todo el escenario electoral al oficialismo.

El ex militar y ex gobernador Henri Falcón, candidato de Avanzada Progresista, una sector de Copei y el MAS; el ex pastor Javier Bertucci, postulado por Esperanza para el Cambio; y el ingeniero Reinaldo Quijada, de Poder Popular 89, serán quienes buscarán imponerse a Maduro o, al menos, ocupar el lugar de una opción electoral válida.

Los comicios se dan en medio de una severa crisis socio-económica, que el gobierno de Maduro atribuye a una “guerra” de empresarios y de Estados Unidos que generó un importante éxodo de ciudadanos a otros países de la región.

En el Distrito Capital sólo se realizará la elección presidencial, mientras que en las regiones se votará por el presidente y por los consejos legislativos de cada estado.

Además, en los estados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia también se elegirá un representante por la comunidad indígena.

Las 34.143 mesas electorales estarán abiertas hasta las 18 hora local según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que será el vigésimo cuatro proceso electoral que se desarrolla en el país caribeño en los últimos 19 años.