Las escuchas que presentó el fiscal como prueba contra Marcos Cella

Una conversación telefónica entre Rubén Ariel Segovia y Marcos Cella fue difundida este viernes en la audiencia imputativa desarrollada en Tribunales. La escucha, presentada como prueba por el fiscal Luis Schiappa Pietra, vincula al penalista con la presunta postergación de una rueda de reconocimiento en la que Brisa Ojeda debía identificar al detenido por el homicidio de su pareja Jonathan Rosales.

Según la acusación del fiscal, con el tiempo conseguido por Cella y tras la instigación de Segovia –imputado este viernes– fueron a asesinar a Brisa Ojeda, pero la confundieron con su hermana Lorena por el parecido físico.

La escucha telefónica que compromete a Cella es del 15 de diciembre y el ataque a balazos a Lorena ocurrió al día siguiente.

A Cella le adjudican ser partícipe secundario del crimen de la adolescente de 16 años cometido por error al creer que se trataba de su hermana, testigo clave del asesinato de Rosales en el que está acusado Segovia.

Las escuchas

-Segovia: Si

-Cella: Es lo del Jhonatan, es una tal Brisa Ojeda.

-S: ¿Es por eso es? ¿Por lo otro no? Cuchá, ¿Me escuchás?

-C: Sí querido

-S: Y yo no puedo, no podemos parar de cualquier manera que yo no salga le decís que yo no declare. Yo no, a mí no me avisaron nada o el tema del tiro...

-C: No pero...

-S: O el tema del tiro, fijate si la podés parar y yo la hago hablar. Me entendés?

-C: ¿Para cuando te dijeron?

-S: Y... para mañana me dijeron los similares ahora creo que esto es para mañana me entendés?

-C: No, y lo que podemos hacer es... este...

-S: Amplialo, para otro, para la semana que viene, yo veo si la hago desaparecer...

-C: me escuchás? me escuchás?

-S: sí

-C: Vos le decís «mi defensor es Marcos Cella» y «Yo no voy a salir si no está él» y yo no aparezco

-S: Listo acá?

-C: no, te van a llevar y vos allá no aparecés y le decís: «Que venga Marcos Cella»

-S: Y eso boludo? para eso no les salgo de acá y chau. Me entendés?

-C: Y plantate ahí

-S: Y bueno no salgo de acá y vo vo presentame entendes? que a mi no me llevaron ni a declarar que no estábamos ni notificados... me entendés?

-C: No pero eso lo hacen eu lo hacen!

-S: Ah, lo hacen?

-C: porque el fiscal antes de imputarte al pedo, me entendés, antes de imputarte al pedo dice «A ver si es o no es»

-S: Claro

-C: Si me da negativo para que lo voy a imputar?

-S: Y pero no me da tiempo a mí para trabajar me entendés?

-C: Y bueno eso es lo que no quieren... jaja

-S: Me entendés entonces cómo hacemos, no pasa nada vo decí que si yo que si lo tiramos yo no salgo y...

-C: Y le decis que no te quiere salir nadie de similar

-S: claro que no tengo

-C: Y ya está, claro

-S: Bueno, listo, dale. ¿Vos mañana me averiguás bien?

-C: Yo mañana te averiguo todo bien

-S: Bueno entonces vos decís «lo estiro» y tratamos de hacer algo con la piba

-C: Dale amigo chau

-S: Dale