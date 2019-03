Lavagna: “Tinelli quiere hacer un aporte, lo vi más comprometido”

El ex ministro de Economía con aparentes aspiraciones presidenciales, Roberto Lavagna, almorzó este lunes con el famoso conductor televisivo Marcelo Tinelli y pronto corrió el rumor de una candidatura del propio Marcelo. Tras el encuentro, Tinelli dijo que ambos comparten un mismo diagnóstico sobre el presente del país y ahora Lavagna señaló que ve al conductor “más comprometido”.

“Tinelli quiere hacer un aporte. Ahora lo vi más comprometido con ir adelante", dijo Lavagna en una entrevista que concedió a Radio Metro.

El ex ministro señaló que la grieta entre el kirchnerismo y Cambiemos "no lleva a ningún lado" y remarcó que aún no decidió si será candidato a presidente. Sin embargo, su nombre suena fuerte para el sillón de Rivadavia. Tinelli por su aparte, reconoció que le gusta como candidato.

En tant Lavagna, aclaró que el almuerzo de este lunes no fue el primer encuentro que tuvo con el animador y explicó que “forma parte de las reuniones con gente de la sociedad civil que tiene preocupaciones por el cuadro que estamos viviendo”.

En tal sentido, criticó el rumbo económico de la administración de Mauricio Macri pero advirtió que tanto él como la ex presidenta Cristina Kirchner padecen el mismo defecto: "Los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia. No tienen en la cabeza la idea de la alternancia y buscar consensos".