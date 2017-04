Le robaron hasta los lechones y las ovejas

El propietario de un campo rural ubicado en la localidad de Acebal fue víctima de un asalto en la mañana de este martes. Delincuentes ingresaron al lugar cuando no había nadie y se llevaron hasta lechones y ovejas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo