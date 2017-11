“Lloré a gritos”: otra famosa escritora contó que fue víctima de abuso sexual

Este martes, la escritora Florencia Canale contó por Twiter que fue víctima de un ladrón que intentó robarle el celular y la manoseó. Y este miércoles otra muy famosa escritora recordó que ella también sufrió abuso sexual en un avión.

Claudia Piñeiro, la autora de “Las viudas de los jueves”, entre otras famosas novelas, también usó Twitter para contar el episodio de abuso. Recordó que en un vuelo a París dos hombres borrachos la tocaron entre las piernas.

“Lloré a los gritos”, rememoró y destacó que la trataron de “loca” y cambiaron de asiento.

Ah... y por si suma, a mí también me tocaron en un vuelo a París. Dos hombres borrachos que hablaban algo que podía ser sueco. Me metieron una mano entre las piernas. Lloré a los gritos. Me cambiaron a mí de asiento como si fuera una loca y a ellos los trataron amablemente.