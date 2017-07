Lo balearon el sábado, huyó del hospital y ahora volvió por ayuda

Según fuentes oficiales, Gustavo C., de 18 años, volvió este lunes al hospital en busca de ayuda. El sábado pasado lo habían baleado en la espalda cuando se desplazaba en moto por la zona norte de Rosario. Un disparo en la zona lumbar lo tumbó en Pedro Lino Funes al 100. Ese mismo día lo atendieron en el hospital Carrasco pero se fue sin el alta.

Un muchacho de 18 años fue al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez este lunes a última hora de la tarde por una herida de bala que tenía desde el sábado. No podía más del dolor. Dijo que le habían disparado cuando andaba en moto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo