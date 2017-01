"Lo de Bernardi en Arsenal fue patético"

El paso de Lucas Bernardi por Arsenal de Sarandí duró apenas cinco partidos. Estuvo en el cargo apenas un mes y unos días y decidió marcharse por la supuesta falta de apoyo dirigencial al plantel y al cuerpo técnico. Algo que para la dirigencia del club de Sarandí no es verdad.

"Acá dejó una mala sensación, pésima: da lo mismo que haya pasado o no por el club", dijo el vicepresidente Miguel Silva en Zapping Sport.

"Fue patético lo de él, porque anuncia que se va por conferencia de prensa: ni se lo dice a los dirigentes, nos enteramos por la radio. Y a los dos días está firmando en Mendoza. Que le vaya bien a él y a Godoy Cruz", dijo irónicamente el dirigente en Radio 2.

Finalmente, Silva descartó que haya sido una movida del representante de técnicos, Cristian Bragarnik: "Eso no es así porque él no es representado por Bragarnik. Como tiene gerenciado el fútbol de Arsenal, lo consideró una persona apta para el puesto. Sí pasó eso con Cocca en otros clubes, como Defensa y Justicia. Pero no pasa nada, ya está", tiró.