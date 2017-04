Mauricio Macri brindó una entrevista al decano de los periodistas de la Casa Rosada, Roberto Di Sandro, durante la cual, se refirió a una diversidad de temas. El presidente aseguró que el eje de su gestión es bajar los niveles de pobreza, también cuestionó al sistema educativo y se manifestó sobre el empleo.

De acuerdo a lo que publica Crónica.com, en una especie de balancede gestión, Macri dijo estar "contento con lo logrado aunque falta mucho" y ratificó que "el camino para resolver los problemas de la Argentina es el diálogo". En ese marco, reveló: "Yo no creo en la grieta. La gran diferencia de mi gobierno con el anterior es que nosotros creemos profundamente en la potencialidad del diálogo".

“Han sido (casi) dieciséis meses muy intensos, claramente falta mucho, pero lo importante es que cada día vamos a estar mejor”, manifestó optimista y remarcó: ““Lo único importante para mi gobierno es reducir la pobreza. Que Dios me ilumine para ayudar a la mayor cantidad de argentinos posible”.

Consultado acerca de la percepción negativa de argentinos en cuanto al rumbo económico, respondió: “Ésta es la dirección correcta, la de generar trabajo para combatir la pobreza, la de la inversión y la confianza" y sostuvo que en los últimos meses "hay gente que percibe una Argentina que ha comenzado lentamente a crecer", al tiempo que reconoció que "hay otra que no".

Sobre uno de los temas más trascendentes de la economía, el jefe de Estado aseguró que "la inflación viene bajando y hay que seguir bajándola hasta que sea de un dígito".

Sobre los despidos, Macri afirmó que "hace siete meses que en el país se generan empleos formales por encima de los que se pierden". Hay sectores "que pueden estar expulsando empleo pero hay otros que agregan", diferenció.

En cuanto a los piquetes, explicó: "Ese método fue la necesidad de expresar una crisis, una falta de diálogo. Pero ya no es el camino. Yo expreso lo que decidió la sociedad, no al revés. Acá salimos trabajando en equipo, escuchándonos y dialogando. Entendiendo que nada se soluciona de un día para el otro".

También agradeció "el enorme apoyo de la gente en todo momento" y se refirió a “lo que pasó el 1º de abril”: “Fue una expresión de rebeldía de un pueblo maduro que quiere vivir en democracia. Cuando yo voy al mundo y los represento, digo que esta etapa es distinta", subrayó.

Paritaria docente

"Sin educación pública y de calidad no hay futuro y hace más de diez años que viene decayendo", lamentó Macri, y agregó: "Queremos tener una mesa de diálogo con los docentes. Pero el tema de los salarios lo decide cada gobernador, porque ellos son los que pagan. Como presidente, mi intención es que a través del Ministerio de Educación se genere una mesa de debate”.

En tanto, llamó a los dirigentes sindicales a “hacer autocrítica y pensar qué se hizo mal y aceptar que tenemos un problema grave. El 70 por ciento de los chicos no comprende un problema de matemática, es decir que el 70 por ciento de los chicos que terminan el colegio no va a poder conseguir un trabajo”. Y agregó: “Creo en la buena intencionalidad de la mayoría de los docentes argentinos, pero hay gremios que no representan esa actitud”, indicó.

En un plano más amplio, el primer mandatario resaltó que “el Estado debe ser más eficiente, es de la gente y tiene que estar al servicio de la gente. Para eso hace falta transparencia, porque de la mano de la corrupción, muchos que administraron el Estado se hicieron ricos estafando a los ciudadanos”.

Boca

“Lo que pasó me dio mucha bronca. Nos distrajimos y no hay que hacer eso, porque se paga. Eso demuestra lo importante de apostar al equipo, de estar todo el tiempo concentrados, enfocados en la tarea. Es lo mismo que hay que hacer para que la Argentina salga adelante, que es trabajar todos juntos”, expresó en relación a Boca Juniors, que en la noche del domingo empató con Patronato perdiendo la chance de seguir estirando su diferencia en la punta del torneo.

“Me dio bronca porque encima era un partido controlado, que tendríamos que haberlo definido. El fútbol es cada vez más caprichoso. Por eso hay que apostar al equipo”, analizó.