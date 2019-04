Los alcances del paro general del martes próximo

Los sindicatos y agrupamientos gremiales que responden al líder camionero Hugo Moyano, al bancario Sergio Palazzo y el metalmecánico Ricardo Pignanelli, junto a las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli realizarán un paro nacional el martes 30 de abril en rechazo de la "política económica" de Cambiemos y en protesta por la "destrucción de la industria, la desocupación y la pobreza".

En Rosario, la medida de fuerza tendrá un alto impacto. De acuerdo a lo que informó Radio 2, durante esa jornada no habrá actividad bancaria ni municipal, tampoco recolección de residuos ni clases en todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas. Tampoco atenderán las delegaciones nacionales de Pami y no habrá actividad en peajes ni en el correo. En tanto se realizará una movilización desde distintas plazas a partir las 10 que finalizará en la Bolsa de Comercio de Rosario a las 12, con un acto. Asimismo, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) tiene previsto ocho cortes en distintos puntos de la ciudad entre las 10 y 13 horas.



Ante la medida de fuerza anunciada por el gremio del sector bancario para el próximo martes 30, Ansés informó que quienes tenían asignadas esas fechas de pago tendrán depositados sus haberes el lunes 29 conjuntamente con aquellos que ya tenían previsto percibirlos en esa fecha. De manera que los jubilados y pensionados, cuyo haber mensual supera la suma de $11.832 y sus documentos terminan en 6, 7, 8 y 9, cobrarán el lunes 29 de abril.



Desde el gremio de recolectores ratificaron que se plegarán a la medida de fuerza, por ende no se prestará servicio durante toda la jornada.



Las entidades crediticias, tanto públicos como privadas que operan en toda la Argentina, no atenderán el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo, confirmó Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria.



Por su parte, los docentes de Amsafé y Sadop se suman al al paro y movilización de 24 horas en demanda del "inmediato cambio de las políticas económicas". De esta manera se suman a la medida de fuerza que realizarán los profesores universitarios.

Los trabajadores mercantiles anunciaron que se plegarán al paro de actividades previsto para el martes 30 de abril. Es por eso que la mayoría de los comercios recién abrirán el jueves 2 de mayo, teniendo en cuenta el feriado del 1°.

La Unión Tranviarios Automotor ya adelantó que no será parte de la medida de fuerza. Por lo tanto, el transporte público prestará su servicio habitual durante la jornada del 30 de abril. En tanto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó su decisión de no prestar servicio el 1 de Mayo, "Día Internacional de los Trabajadores" y advirtió que no se puede dictar conciliación obligatoria por ser feriado nacional.