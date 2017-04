Los argentinos podrán tramitar la visa a Estados Unidos en un solo día

"Hay un proceso de revisión mundial de (el otorgamiento) de las visas, (que considera) la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y para los viajantes es importante", dijo O'Brien, aunque destacó que los argentinos "no tienen problemas" porque presentan una baja de tasa de permanencia.

No obstante, desde el Consulado reconocieron que hay un proceso de revisión de los permisos de viaje a Estados Unidos en todo el mundo por decisión de Trump.

