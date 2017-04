Los beneficios de la lectura en papel

Leer un libro desde el papel, no es lo mismo que hacerlo desde dispositivos electrónicos. Hay investigaciones que acompañan esta afirmación y que sostienen que las personas que utilizan libros electrónicos con luz integrada o retroiluminados tardan más en dormir, lo cual deriva en una peor calidad del sueño durante la noche y en un mayor cansancio por la mañana.

