Los condenaron por abusar de su nieto de 5 años, pero salieron del juicio libres

Después de casi dos meses del juicio por una trama de abusos intrafamiliares cuya víctima fue un chico de 5 años de la localidad santafesina de Esperanza, la Justicia condenó a los abuelos y al tío del menor a penas que van de los 16 a los 20 años. Sin embargo, los tres siguen en libertad, pues la pena recién se aplicará si queda en firma.

La Justicia estableció que Víctor Hugo Baraldo abusaba de su nieto, con la complicidad de su esposa Nidia Noemí Morandini. También participaba el hijo del matrimonio, Juan Pablo Baraldo. Esto ocurrió durante cuatro años.

Eso fue hasta que el chico cumplió los nueve años y se animó a confesarle a su mamá lo que estaba sufriendo. "Ella sabía y me llevaba a lo de mi tío", contó en ese momento sobre el rol de su abuela frente a lo que pasaba.

En su fallo, los jueces encontraron culpables por unanimidad a los acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal y consideraron como agravantes que se trataba de personas que convivían con la víctima y que debían protegerlo. La decisión entonces fue condenar a 20 años de prisión a la abuela, 18 años al abuelo y 16 al tío.

Según publica El Litoral, la mamá del chico, Fernanda Baraldo, afirmó: "Esto es irreparable pero la justicia, aunque demoró, nos escuchó. Él está bien, contenido con su hermanito, mi marido y yo. Todavía esto no terminó porque no basta con la condena. Ellos tienen que estar adentro, no afuera".