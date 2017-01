¿Los métodos quirúrgicos pueden aumentar la fertilidad?

También usamos la histeroscopia quirúrgica como tratamiento. El mismo debe hacerse en un quirófano. Es un tratamiento ambulatorio que lleva sólo sedación lo que permite a la paciente retirarse a las pocas horas a su domicilio. Co este método tratamos patologías intracavitarias intrauterinas como son los pólipos endometriales a los que extirpamos. Tratamos también a los miomas submucosos que causan menstruaciones abundantes y dolorosas y, además afectan la fertilidad y la recesión de tabiques uterinos, malformación que producen abortos o infertilidad; y la recesión de sinequias que también afectan la fertilidad.

“En diagnósticos y tratamientos quirúrgicos en Medicina Reproductiva, disponemos de varias herramientas, como lo son la histeroscopia diagnóstica, método endoscópico que se hace en forma ambulatoria, en el consultorio, no exige anestesia, ni sedación; el mismo consiste en la introducción de una óptica de bajo calibre, dentro de la cavidad uterina por medio de la cual, mediante la observación directa, evaluamos el canal cervical, la cavidad del útero y las vías de comunicación entre la cavidad y las trompas; por este medio diagnosticamos los posibles pólipos endometriales, miomas submucosos, sinequias o adherencias y de malformaciones uterinas”.

