Los países que más alimentos desperdician en América latina

Teniendo en cuenta que en el planeta se desechan 1.300 millones de toneladas anuales, suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas, no es de extrañar que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU asegure que hay suficiente alimentos para que todos los habitantes del planeta tengan lo necesario para vivir una vida sana y productiva.

Los argentinos no consumen el 12,5% de lo que producen. Según la FAO, 16 millones de toneladas al año se desaprovechan en el país. La mayoría de esta cantidad –14,5 millones– se pierde antes de llegar a los consumidores.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo