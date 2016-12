Los últimos gauchos dejaron Pichincha: la mudanza del Crotario

“En el mismo residían en condiciones sumamente precarias varias familias, muchas de ellas numerosas de hasta diez integrantes y personas solas que están siendo relocalizadas mediante distintas propuestas que se han consensuado con los moradores del sector en base a la situación particular de cada grupo familiar. El total de relocalizaciones asciende a 30”, señalaron desde la Municipalidad.

Mario y su familia ya no están en el Crotario este martes a la mañana. Fueron traslados el lunes a su nueva vivienda en la zona de Avellaneda y Garibaldi. “Pasajedieciochocatorcealcuatromildoscientossesenta”, recita por teléfono y de corrido Mario su nueva dirección, con el pecho más hinchado del mundo. Desde allá, asegura que el trámite fue un “quilombo” pero que después de mucho tiempo, tanto que ya se olvidó, está con su familia en una casa solo para ellos.

Mario o “El Pelado” y Nélida, “Neli”, o “La Gorda” tuvieron un hijo, Facundo, hace 15 años en ese mismo lugar. Ellos fueron los encargados del “Hogar Santa Josefina Bakhita”. Ese fue el nombre original del Crotario. Así le puso el padre Tomás Santidrián en 1994, cuando abrió ese ex galpón del ferrocarril como un refugio para ancianos sin techo.

Su mamá murió "hace once meses" y Ramiro -gorrita, tatuaje de Central, collar y remera colgando del hombro- volvió ahora al galpón a despedirse. Mira la pared, gira y se para sobre unas maderas en el piso que antes fueron una medianera interna. La división entre esa parte del galpón con camas individuales y la otra, atrás, que fue la casa de Mario y Nélida, la única familia que se formó adentro del Crotario; que no vino de afuera.

