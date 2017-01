Luz: piden que la EPE aumente “lo más fraccionado posible”

Según anticipó más temprano el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, el impacto en las facturas sería del 37 por ciento, con diferencias entre las provincias. Por ahora, desde la EPE sólo dijeron que aún no hay un estimativo y que analizan el nuevo cuadro tarifario.

Finalmente, la bogada encendió el alerta por posibles nuevas subas luego de ésta: "No descartamos que haya nuevos aumentos de servicios. Apenas está comenzando el año", avisó.

“La Empresa Provincial de la Energía (EPE) va a tener que comprarle a Cammesa –la compañía mayorista–, que va a vender la energía más cara. Y dudo que la EPE no traslade esto al consumidor; hasta ahora, no hemos tenido esa suerte”, lamentó Valeria Schvartz, abogada de la Unión de Usuarios y Consumidores, en contacto con Radio 2.

Este martes, el Ministerio de Energía de la Nación oficializó un ajuste tarifario que comenzará a regir para todo el país desde el 1º de febrero. En promedio, supone un aumento del 36 por ciento y se aplicará de forma desdoblada, en febrero y en marzo, aunque desde la EPE aún no confirmaron cómo impactará esto en los valores locales.

