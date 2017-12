Macri: “Hubo gobernadores que no cumplieron con su compromiso”

El presidente Mauricio Macri le dio una entrevista exclusiva al periodista Alejandro Fantino en su programa “Animales Sueltos” y allí volvió a defender la reforma previsional que se convirtió en ley luego de la polémica votación en la cámara de Diputados. “Los jubilados ahora van a cobrar más”, insistió. Y también cargó muy duro contra los gobernadores que firmaron el pacto fiscal y cuyos legisladores luego votaron en contra de la reforma.

Macri aseguró que los jubilados cobrarán el próximo año “entre cuatro o seis por ciento más que la inflación”, en base al cálculo contenido en la ley de reforma previsional aprobada el lunes pasado por el Congreso.

Además, aseguró que “hubo una intencionalidad política” destinada a desacreditar esta iniciativa.

“La fórmula no se puede medir por lo que pase en un año, pero estamos seguros que en 2018 los jubilados van a cobrar entre cuatro y seis por ciento más que la inflación”, señaló Macri en una larga nota con Fantino, que estaba grabada ya que el presidente se encuentra de vacaciones en el sur con su familia.

El máximo mandatario argentino remarcó que el gobierno “no le sacó plata” a los pensionados, y que con la nueva legislación busca “protegerlos”.

“Hubo una intencionalidad política contra la ley. La fórmula anterior era un engendro que se basaba en las mentiras que antes difundía el Indec. Tenemos que proteger a los jubilados de la inflación porque esa es la batalla más importante que estamos librado los argentinos”, enfatizó el jefe de Estado.

Asimismo, Macri remarcó que su gestión está comprometida a "mejorar la situación de los sectores menos favorecidos como son los niños y los abuelos".

"Para reducir la pobreza tenemos que proteger a los abuelos de la inflación, por eso hicimos esta reforma y antes la reparación histórica. Con la fórmula que aplicamos en esta ley los más grandes estarán protegidos y cuidados", puntualizó.

Duro con los gobernadores

En otro tramo de la entrevista, Mauricio Macri se refirió a los gobernadores cuyos diputados votaron en contra de los cambios en el régimen jubilatorio, aprobados esta semana: "Hubo de todo. Hubo gobernadores que cumplieron su compromiso, lo que habían firmado, y otros que no", enfatizó.

Y luego arremetió contra los que no apoyaron la reforma impulsada por la Casa Rosada. "A los que no, les digo que a mí me educaron que lo que uno firma... Es más, aunque no lo firmes, si vos diste tu palabra es para cumplirla".

Por otro lado, Macri volvió a defender la política económica de su gobierno. En particular, el recorte del gasto público.