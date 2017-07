Macri aseguró que “Argentina genera empleo todos los meses”

El presidente planteó: “Vamos a combatir al narcotrafico hasta que lo echemos a patadas del país. Sin miedo. Por que hacen mierda a nuestros pibes, a las familias y no hay excusas para complicidades”.

En el plano económico, el presidente afirmó que “cada dos minutos hay una familia argentina que recibe un crédito hipotecario para tener su casa propia y, en algunas semana más, no se asusten cuando diga cada un minuto y eso es porque volvimos a tener crédito porque somos confiables”.

