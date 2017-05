Macri en Ferro, la CGT en Obras y las dos CTA en la escuela itinerante

El obispo sostuvo que "vivimos a nivel global, y con repercusiones locales importantes, una crisis en el ámbito laboral" y enumeró la problemática de los "trabajadores no registrados, explotados, y una creciente desocupación", citando palabras del papa Francisco.

No obstante, la CTA autónoma convocó previamente a las 13 a marchar hacia el Monumento al Trabajo, que se encuentra en Paseo Colón e Independencia-, junto a los movimientos piqueteros.

Venegas adelantó que durante el acto se cantará la marcha peronista, pero marcó su posición respecto al Partido Justicialista, al afirmar que hoy tiene "libertad de acción", porque "hoy no hay nada", en referencia a ese espacio político que siempre acompañó.

