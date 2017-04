Macri enfrenta el primer paro general en su contra

Este jueves se lleva a cabo en todo el país el primer paro general de los trabajadores contra el presidente Mauricio Macri. Promete ser no sólo una medida de fuerza, sino también una medida fuerte. Basada en una suspensión total del transporte de cargas y de pasajeros y también de las clases en todos los niveles educativos, pero con una mayoritaria adhesión en el sector gremial nacional. Habrá actos, movilizaciones y cortes de calles.

La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera, y adhieren las dos divisiones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), lo que garantiza un alto acatamiento. Todos fundamentan que existe "un malestar social" frente a las políticas económicas que lleva adelante el actual gobierno, tras 15 meses de gestión.

Desde la administración nacional no dieron por ahora muestras de querer correrse un solo milímetro de su postura en ese sentido. Sí un mensaje claro de cara al paro: lo consideran “incomprensible” y pretenden “garantizar la libre circulación en las calles para todos aquellos que quieran y puedan ir a trabajar” durante la jornada.

“Un paro activo con movilización”

Uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, pronosticó que el paro tendrá una "alta adhesión" y dijo que se expresará un "malestar social" que la central obrera busca "poner en agenda".

Consultado en radio Mitre por el efecto de los cortes de calles y accesos que realizarán los grupos piqueteros, Schmid los minimizó y sostuvo que "el piquete va a ser inocuo porque no habrá transporte, las fábricas estarán vacías y no va a haber gente en las calles".

Otro de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, dijo a Radio Rivadavia que la convocatoria al paro plantea una jornada "en la que no haya violencia" y en la que "los trabajadores van a reclamar no yendo a trabajar".

Por su parte, en Radio 2, el Secretario del Sindicato de Canillitas y referente de la CGT, Omar Plaini, sostuvo que “hay tensión social por las políticas de este gobierno” y analizó: “Tenemos dos prismas distintos con el que miramos la realidad”.

Matías Layús, representante de Movimiento Sindical Rosario, anunció que en la ciudad “será un paro activo con movilización”, en referencia a la convocatoria a partir de las 9 en la plaza Montenegro, para marchar y finalizar con un acto central en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín.

Los que adhieren al paro

Este jueves no circulan por las calles los colectivos urbanos, como así tampoco se prestan los servicios de media y larga distancia. En los bancos no hay atención al público, los empleados municipales y estatales no trabajan y los hospitales atienden con guardias mínimas, al igual que los sanatorios privados.

En tanto, las estaciones de servicio permanecerán cerradas. Se verán afectados algunos servicios como la recolección de residuos y el barrido de las calles. Los maquinistas de trenes de carga tampoco trabajan. No funcionan los carriles exclusivos en las calles ni el estacionamiento medido, y en las rutas y autopistas las barreras de los peajes permanecerán levantadas. No abren ni telefónicas ni aseguradoras.

Los gremios docentes tampoco tienen actividad –en Santa Fe ya iniciaron un paro de 48 horas este miércoles–, por lo que no hay clases en escuelas públicas, privadas ni universidades. Las oficinas de la EPE, Litoral Gas (sólo el servicio de emergencias) y Aguas Santafesinas permanecerán cerradas durante toda la jornada. Tampoco habrá atención en Pami Rosario y en las aceiteras. Asimismo, los edificios quedan sin porteros.

Qué pasa con los comercios

en el sector comercial de la ciudad no se fijó una postura unánime de cara al paro. "Por un lado está el respeto al trabajador que quiere protestar y por el otro aquellos que no están de acuerdo con la metodología", dijo Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, en Radio 2. Algunos locales abrirían sólo por la mañana pero en el centro se sentiría más la huelga.

Los shoppings Alto Rosario y Portal Rosario abrirán sus puertas en horario habitual, incluyendo las salas de cine. En tanto, el Shopping del Siglo permanecerá cerrado al igual que el complejo "Cines del centro" que funciona en su interior. Por el contrario, Village y Monumental tendrán actividad normal en sus salas.

El Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas permanecerá abierto pero todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral que estaban programados para el jueves 6 fueron cancelados. La empresa informó que 20 mil usuarios compraron pasajes para ese día para vuelos desde y hacia nuestro país, quienes deben comunicarse al 0810-222-86527 para cambiarlos. Otras empresas reprogramaron sus servicios, según informó el AIR.

Taxis y remises

Si bien el Sindicato de Peones de Taxi adhirió al paro, desde la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) no descartaban en la previa que los dueños salgan a la calle, aunque advirtieron que no bastará para suplir la demanda, por lo tanto el servicio será reducido.

Cortes y movilizaciones

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizará cuatro cortes de calle, en el horario de 10 a 14 y en las siguientes intersecciones:

- Autopista a Buenos Aires y Circunvalación (sólo debajo del puente)

- Presidente Perón y Circunvalación (en ambas avenidas)

- Juan José Paso y Circunvalación (en ambas avenidas)

- Baigorria y Somoza

En el centro de la ciudad se llevará a cabo una marcha de los sindicatos nucleados en el Movimiento Sindical Rosario, que comenzará con la concentración en Plaza Montenegro (San Martín y San Luis) a las 9 de la mañana y luego tendrá el traslado por San Luis, Corrientes, peatonal Córdoba hasta San Martín, donde a las 12 del mediodía se llevará a cabo la concentración central.

Además, habrá un acto de la CTA Autónoma en la esquina de Corrientes y Córdoba, a las 9.30.

Por su parte, organizaciones de izquierda anunciaron piquetes desde las 7 en el cruce de Pellegrini y Corrientes y frente a la planta de General Motors, ubicada en autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Alvear.

Gremios que adhieren y se suman a la movilización

Son los gremios nucleados en Movimiento Sindical Rosarino (MSR): Luz y Fuerza, Sadop, Sitratel (telefónicos), Judiciales de Santa Fe, Gráficos, Sindicato de Prensa y Coad (últimos dos gremios nucleados en CTA), y Bancarios.

Gremios locales y regionales adheridos que no movilizarán

Recolectores de Residuos, Municipales, Dragado y Balizamiento, Supa (portuarios),), Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos (carga de cereales en barco), Obras Sanitarias, SuteryH (encargados de edificio), SupeH (petroleros), Trabajadores del Seguro, UOM, Ceramistas, Plásticos, Químicos de cordón industrial, Garagistas (estaciones de servicio); Unión Ferroviaria, Norte (Trabajadores de Pami); Federación Nacional Aceitera ( este sector pide que los trabajadores asistan a sus lugares de Trabajo), Atsa Rosario (Enfermeros de clínicas privadas- se asegurarán guardias mínimas en sanatorios), Empleados de Comercio, UTA, Calzado.