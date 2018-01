Macri se reunió con Macron y no logró apoyo para acuerdos comerciales

Mauricio Macri se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para avanzar en un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Elíseo de París y duró una hora.

Luego, los mandatarios brindaron una conferencia de prensa donde no realizaron anuncios al respecto ya que no se llegó a una resolución. "Es una oportunidad para ambas regiones, no la podemos desperdiciar", indicó Macri.

En tanto, Macron afirmó que que "Francia tiene la obligación de respetar el sector bovino y un acuerdo podría ser desestabilizador para ese sector excelente".

Ante las distintas posturas, la próxima semana el presidente argentino mantendrá un encuentro en Bélgica con el secretario de Estado francés.

Es que tal como trascendió en las últimas semanas, el principal escollo a la hora de terminar de cerrar el acuerdo entre los bloques de países es la reticencia de Francia a que los productores agrícolas y ganaderos de ese país tengan que empezar a competir con productos sudamericanos, lo que podría impactar en la economía francesa de forma directa.