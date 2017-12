"Mantenete fuerte", conmovedor mensaje de un chico víctima de bullying

Un chico que sufre bullying contó su historia y dejó un conmovedor mensaje para que otros no pasen por el mismo sufrimiento.

En un video que grabó su madre, Keaton Jones, relata cómo lo acosaban sus compañeros de colegio, da algunos detalles y aconsejó de dejar que la palabra del otro te afecte. “Mantenete fuerte", recomendó.

“Solo por curiosidad, ¿por qué hacen bullying? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué les satisface tomar a gente inocente y encontrar la forma de hacerles daño?”, son algunas de las preguntas que se hace entre lágrimas.

Luego, cuenta lo que tuvo que padecer en el colegio por parte de sus propios compañeros: “Se ríen de mi nariz, me dicen feo y que no tengo amigos. Me tiran la comida por la ropa”, detalla.

Su madre decidió publicar en las redes sociales el video para generar conciencia y que otros padres trabajen junto a sus hijos para impedir que haya más casos de bullying.