Marchar con fe: unas 250 mil personas celebran al "Gauchito Gil"

El mito le adjudica al gaucho el milagro de salvar con oraciones en su memoria al hijo de su verdugo y aunque no es reconocido por la Iglesia Católica, su conmemoración es acompañada por diversas iglesias de la diócesis de Goya, bajo cuya órbita se encuentra Mercedes.

de la celebración también participó el ex deportista olímpico, actual Senador Nacional por Corrientes Carlos Mauricio Espíndola.

