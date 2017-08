Martes frío y ¿lluvioso?

De acuerdo al SMN para este martes se espera una temperatura máxima de 15 grados. La humedad se sentía en la piel y había olorcito a lluvia temprano esta mañana. ¿Se cumplirá el pronóstico? Por las dudas, no salir de casa sin paraguas.

