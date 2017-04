Martes sin clases en todas las escuelas de Rosario

Este martes no habrá clases en ninguna de las escuelas de Rosario, ni las públicas ni las privadas y la inactividad se extiende a todas las modalidades. Es debido a una jornada de formación docente que comprende a toda la provincia.

