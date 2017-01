Martino se lleva a Atlanta a un defensor que tuvo en la selección

El zaguero cordobés Martín Demichelis, de 36 años, se desvinculará en las próximas horas de Espanyol, de Barcelona, y viajará a los Estados Unidos para incorporarse a la nueva franquicia de la MLS, Atlanta United, convocado por un entrenador que bien lo conoce del seleccionado argentino como Gerardo Martino. El oriundo de la localidad cordobesa de Justiniano Posse llegó la temporada pasada a Espanyol como jugador libre y disputó solamente dos partidos de Liga, contra Eibar y Real Betis, donde acumuló apenas 52 minutos, además de la final de la Supercopa de Cataluña. Si bien falta la confirmación oficial de parte de la entidad norteamericana, que suele anunciar a sus incorporaciones en redes sociales, el jugador se pondrá la camiseta del Atlanta United, el nuevo equipo de Gerardo Martino que debutará recién a mitad de año en la Liga estadounidense y que ya cuenta entre sus filas con los también argentinos Héctor Villalba (ex San Lorenzo) y Yamil Asad (Vélez Sarsfield) más el paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús). Demichelis se inició en las inferiores de Renato Cesarini y desde ese club rosarino en 2001 llegó a las categorías menores de River, donde debutó en Primera División en setiembre de ese año, en un partido contra Estudiantes de La Plata. En 2003 fue transferido al Bayern Munich de Alemania, donde jugó hasta 2010. Luego pasó por los equipos españoles de Málaga y Atlético de Madrid, donde actuó efímeramente como titular. Del 2013 al 2016 estuvo en Manchester City, de Inglaterra, y en el último semestre arribó a Espanyol. En el seleccionado argentino, en tanto, Demichelis jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

