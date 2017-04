McDonald's incorpora libros a la Cajita Feliz

Durante el panel, Espeche sostuvo que “los buenos libros para chicos no son disparatados, tienen coherencia onírica y generan misterio”. Ruiz Barrio, comentó que parte de los resultados del estudio dejaron ver que “los docentes plantean la necesidad de que la familia se involucre más”. Por su parte, Nik destacó que hoy “en un mundo de nativos digitales, la lectura infantil es muy importante y crece porque los chicos necesitan tener el objeto/juguete en su mano, que sea palpable”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo