¿Me haces bien? Cada vez más rosarinos comen mix de frutos secos

En medio de una reunión de trabajo, saca de su cartera una bolsita que suelta sobre la mesa a modo de invitación. Adentro hay almendras y nueces que saca de a puñaditos. Sabe que faltan horas para la cena y el hambre le aprieta el estómago. El mix de frutos secos, generalmente compuesto por avellanas, castañas, nueces, maníes, almendras y pasas de uva se ha convertido en el tentempié por excelencia porque no sólo es “sano” sino que es fácil de comer fuera de casa.

Así, en Rosario es cada vez más usual ver gente masticando estos frutos, tanto en su versión fragmentada o de unidades enteras, y en paralelo, son cada vez más las ofertas comerciales de los mismos. Hace unos años atrás, la publicidad de una marca de sopa puso de moda una canción del uruguayo Jorge Drexler llamada “Me haces bien”. La melodía sonaba entre cucharada y cucharada remarcando los beneficios indiscutibles de este alimento tan popular. Como la sopa, los frutos secos han adquirido fama de buenos, pero ¿es tan así?

Consultada al respecto por Rosario3.com, la médica ayurvédica Lucía de Vicenti, analizó el “boom” de los frutos secos en la ciudad: “Ha habido un giro hacia una alimentación más saludable con una búsqueda de alimentos nobles y de fácil adquisición e ingesta y acá aparecen los frutos secos que por separado son buenos y con muchas propiedades, tanto las nueces, las avellanas, las almendras o las frutas secas, pero nos olvidamos de que esos beneficios deben llegar al organismo, que el cuerpo debe poder digerirlos”, planteó.

Vicenti desafió: “¿Qué pasa si ese mix de frutos que tenés en la cartera los ponés en una licuadora?”, cuestionó. “El aparato va a ser mucho ruido y hasta se puede quemar si no tiene revoluciones suficientes –respondió– entonces ¿por qué pensar que el estómago pueda molerlos y disolverlos para que se transformen en las sustancias que necesita mi organismo?”, remarcó. Para la cardióloga, la clave es ahondar en cuándo, dónde y cómo comer estos frutos. “Tienen que estar incorporados a un postre, una galleta o un arroz dulce o salado, pueden estar reahogados en Ghee o hechos leche o yogurt”, sostuvo.

Otra cuestión que presentó la médica es el momento en que se incorporan: “Nuestra capacidad digestiva no es la misma siempre, durante el invierno es mayor y en verano es menor. Hay estaciones más secas y más húmedas, y estas sustancias más difíciles de ser digeridas deben ser consumidas en invierno”, observó. Finalmente, aportó: “La Ayurveda nos invita a analizar nuestro medio para conocer lo que mi cuerpo necesita. Podemos comer un montón de alimentos que por separado son sanos pero juntos son un veneno”, concluyó.

“En valor nutricional los frutos secos son excelentes, pero el tema es el exceso en su consumo que genera una suba de peso con los problemas de salud que esto implica”. La nutricionista Maricel Gori ponderó los beneficios que traen consigo los denominados frutos secos y además, consideró: “Regulan el apetito porque permanecen más tiempo en el estómago, tienen grasas, y esto hace que el consumidor no tenga hambre a corto plazo”.

Sin embargo, Gori advierte que “el bajo volumen implica que se consuman muchas calorías en poco tiempo. No se tiene control cuando se comen y es muy común que se haga en exceso, no serían un problema si la gente pudiera controlar la cantidad que come”. Para la nutricionista, ingerir estos alimentos en grandes cantidades no sólo engorda sino que genera inflamación intestinal. Entonces, ¿cuántos maníes o almendras se recomienda comer? Gori explicó que es una cuestión personal y está relacionado a la necesidad de calorías que tiene cada persona en virtud a su organismo y su actividad física. Otro límite que trazó es el momento en que se los come: “No se pueden comer todo el tiempo o porque se está aburrida sino como un agregado a una comida principal, no hay que perder el control de la porción”, subrayó.

La especialista comparte que es cada vez más frecuente recurrir a este alimento y lo ató a una mayor concientización de la necesidad de mantener hábitos saludables pero también destacó que son fáciles de comer: “Es mucho más práctico que llevar una fruta, ni precisás cuchillo”, aseveró.

Un negocio

Las dietéticas, almacenes, bares y restaurantes que ofrecen comida saludable son cada vez más en Rosario. A la multiplicación de locales, la acompaña una nutrida oferta de este tipo de productos a domicilio, generalmente con precios algo más accesibles. Rosario3.com consultó a algunos comerciantes del rubro y todos coincidieron en que aumentó considerablemente la venta de frutos secos y sobre todo del mix, es decir, las nueces, avellanas, almendras, castañas, maníes y frutas cortados y mezclados. El mix suele encontrarse a un valor estimado de 300 pesos el kilo.

Referente de una dietética céntrica con 10 años de experiencia, Ioio sostuvo: “Se vende mucho más, sobre todo la nuez y la almendra y el mix. Hay un boom porque se están apreciando estas cosas, se les da valor nutricional y porque son ricos. En Rosario se está abriendo la cabeza en cuanto a la alimentación y esto genera mucha competencia en el rubro natural”.

Florencia está al frente de un negocio de productos saludables que además hacen repartos a domicilio. “La gente cada vez consume más, y lo que más sale son los mix tropical o europeo y la granola que la fabricamos nosotros, también está esta saliendo mucho la yerba antiácida y está dando un paso adelante el aceite de coco de la que cada vez se conocen más beneficios”, indicó.

“Creo que estos productos cada vez se consumen mas porque nosotros cada vez somos más conscientes de los beneficios q tienen para nuestra salud y que está bueno incorporarlos a nuestra dieta diaria. También han cambiado las formas de consumirlos. Si ves las cartas de un bar están en una ensalada, hay almendras partidas o semillas, la opción del desayuno con granola, panes con semilla cada vez se ven más, en los bares de las facultades ofrecen la opción de mix en bolsitas de 50 o 100 gramos para los estudiantes, barritas de cereal de marcas no comerciales que están preparadas con materia prima de calidad”, enumeró.

Este escenario de oferta comercial despierta mayor competencia: “Muchas veces si tenés un producto más caro los clientes ya dejan de elegirte porque les conviene ir a comprar a otro lado y solo por un producto”, comentó.

Por su parte, Paula, dueña de una dietética especializada en productos libres de gluten, opinó: “La consulta es cada vez mayor, vienen muchos clientes más a buscar frutos secos aunque es un producto mínimo dentro de nuestra oferta”. Según explicó, los frutos que venden son envasados a fin de que no sufran ningún tipo de contaminación: “Cada vez se compran más e incluso los llevan clientes que no tienen intolerancia al gluten”, manifestó.