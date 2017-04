Megacausa: niegan sobreseimiento a imputado por asociación ilícita

La jueza Patricia Bilotta resolvió no hacer lugar al reclamo de la defensa de Pablo Abdala, gerente del diario La Capital, en relación a la imputación primaria del delito de asociación ilícita, informaron desde Fiscalía.

