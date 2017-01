Mesa de acuerdo entre instituciones y empresas para no tirar alimentos

Cabe destacar que la propuesta continúa la línea de otra iniciativa que busca minimizar los volúmenes de desperdicios, concientizando a empresarios gastronómicos y clientes: “Recordemos que hace unos meses el Concejo Municipal aprobó nuestra iniciativa para garantizar que los locales gastronómicos pongan a disposición de los clientes los alimentos que no hayan sido consumidos por estos en el local”, indicó Chale.

La propuesta implica a los establecimientos comprendidos por la ordenanza de grandes superficies comerciales que disponen de una gestión diferencial de residuos debido a que son grandes generadores y/o generadores especiales de los mismos. Según explicó el un comunicado oficial, el proyecto de ordenanza incorpora beneficios de descuento en la tarifa diferencial de gestión de residuos para superficies comerciales que donen alimentos que no puedan ser comercializados pero que todavía sean aptos para consumo humano a organizaciones sociales tales como bancos de alimentos, comedores, cocinas populares, hogares de niños y ancianos y refugios.

“El desperdicio de alimentos es un gran problema en la actualidad, pero también una oportunidad para generar conciencia social y ecológica sobre el consumo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Es necesario introducir un cambio de hábito y en este sentido, el fomento de la práctica de donación de alimentos no comercializables aportará a reducir el desecho de alimentos y la producción de residuos y contribuir a la asistencia de familias en estado de vulnerabilidad", explicó.

En el contexto de la firma del compromiso, el concejal Sebastián Chale presentó una iniciativa para incentivar la donación por parte de grandes supermercados de aquellos alimentos no comercializados en estado de ser consumidos a bancos de alimentos, hogares, movimientos solidarios, comedores, etc.

En ese contexto, en la carta de adhesión se presentan como puntos fundamentales del compromiso las siguientes acciones: replicar la campaña “Los alimentos no se tiran” a través de los medios de comunicación propios, ya sean gráficos, audiovisuales o cualquier otro que permita promover concientización y difusión a consumidores/ usuarios e incluir la temática de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos en las capacitaciones dirigidas al personal.

La comida no se tira. La frase repetida por muchas mamás a lo largo de la infancia es ya una política del Estado municipal. La premisa, en un contexto de carencia en grandes proporciones de la población, se convierte en una necesidad. Es por eso que, este viernes, instituciones y empresas locales se suman, a través de la firma de un acuerdo, a la iniciativa Los Alimentos no se Tiran, impulsada desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo