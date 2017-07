Mick Jagger estrenó dos temas tras cumplir 74 años

Mick Jagger presentó dos nuevos temas este jueves, un día después de haber cumplido 74 años.

El mítico músico de los Rolling Stones detalló que "England Lost" y "Gotta Get A Grip", dos canciones de alto contenido político que formarán parte de un álbum cuyo lanzamiento se espera para el año que viene.

Según sus propias declaraciones, fueron compuestas como respuesta a la "confusión y frustración con los tiempos que vivimos". Jagger precisó que "es sobre el sentimiento de que estamos en un momento difícil de nuestra historia. Es acerca del desconocimiento sobre dónde estás y el sentimiento de inseguridad. Así es como me sentía cuando estaba escribiendo".

Estos temas marcan el regreso del líder de The Rolling Stones a su carrera solista después de 16 años sin editar un disco de estudio. Su último trabajo fueGoddess in the Doorway, lanzado en 2001.

Gotta Get A Grip

England Lost